Убийство 15-летней давности: в Петербурге вынесут приговор мужчине, который нанял киллера для убийства семьи из-за разногласий в бизнесе

Правоохранительные органы не знали о жестоком убийстве до 2018 года. Подозреваемый нанял мужчину, который сделал все за него.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитет по Санкт-Петербургу, на данный момент суд собрал необходимое количество доказательств, чтобы вынести обвинительный приговор по статьям, – убийство, организация убийства, незаконный оборот оружия и приготовление к убийству и другие.

По версии следствия, подозреваемый поссорился со своим компаньоном в 2005 году. Причиной стал конфликт из-за коммерческой деятельности. Из-за этого мужчина решил наказать своего знакомого, а заодно и всю его семью. Тогда подсудимый нанял соучастника, который и совершил преступление. Мужчина убил знакомого подозреваемого, его жену и двоих детей в возрасте 11 и 14 лет.

На этом подозреваемый не остановился. Он занял у сестры своей бывшей жены 8 млн рублей в 2017 году. Во время средства мужчина не вернул, и потерпевшая обратилась в суд. Подозреваемый снова решил избавиться от обидчика и задумал убийство женщины.

В итоге, 25 сентября 2018 года его сдал собственный соучастник. Довести преступный замысел не удалось. Задержать смогли самого подозреваемого и того, кто совершил убийство семьи.

Объем уголовного дела составил 25 томов. В ближайшее время суд вынесет приговор.

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