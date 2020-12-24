Великобритания и Евросоюз согласовали торговую сделку по Brexit

Великобритания и страны Европейского союза договорились об условиях торговой сделки по Brexit, заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон в своем Twitter в четверг, 24 декабря.

Объем соглашения составил две тысячи страниц, теперь его предстоит ратифицировать парламенту. Глава Европейского комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции, посвященной этому событию, подчеркнула, что ЕС и Британия остаются союзниками и не планируют прерывать сотрудничество.

«Мы разделяем одинаковые интересы», — заявила фон дер Ляйен. Она добавила, что Евросоюз и Соединенное Королевство «будут стоять плечом к плечу, чтобы достигать наши общие глобальные цели». Напомним, что переговоры по условиям торгового соглашения после выхода Британии из состава ЕС длились несколько месяцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 22 декабря Россия, как и ряд других стран, закрыла авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса.