Великобритания и Евросоюз согласовали торговую сделку по Brexit

Великобритания и Евросоюз согласовали торговую сделку по Brexit
"Великобритания остается партнером, которому можно довериться, мы остаемся союзниками", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: pixabay

Великобритания и страны Европейского союза договорились об условиях торговой сделки по Brexit, заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон в своем Twitter в четверг, 24 декабря.

Объем соглашения составил две тысячи страниц, теперь его предстоит ратифицировать парламенту. Глава Европейского комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции, посвященной этому событию, подчеркнула, что ЕС и Британия остаются союзниками и не планируют прерывать сотрудничество.

«Мы разделяем одинаковые интересы», — заявила фон дер Ляйен. Она добавила, что Евросоюз и Соединенное Королевство «будут стоять плечом к плечу, чтобы достигать наши общие глобальные цели». Напомним, что переговоры по условиям торгового соглашения после выхода Британии из состава ЕС длились несколько месяцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 22 декабря Россия, как и ряд других стран, закрыла авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса.

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