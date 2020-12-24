В РАН спрогнозировали сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 у россиян

Скорее всего, в ближайший год говорить о формировании коллективного иммунитета к COVID-19 не придется. Фото: pixabay

Скорее всего, в ближайший год говорить о формировании коллективного иммунитета к COVID-19 не придется. Фото: pixabay

Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев поделился своими прогнозами относительно формирования коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции нового типа среди россиян.

По словам специалиста, оптимистичный сценарий развития событий предусматривает выработку коллективного иммунитета у населения России уже к лету следующего года, передает РИА Новости. При этом академик подчеркнул, что, при трезвом взгляде на вещи, стоит признать — скорее всего, это случится значительно позже.

Глава РАН объяснил, что темпы формирования коллективного иммунитета зависят от длительности устойчивости к COVID-19 среди переболевших и вакцинированных людей. Если иммунитет будет сохраняться всего в течение года или двух, то бороться с коронавирусом придется также как с гриппом — сезонными прививками.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по данным австралийских ученых, иммунитет к коронавирусу «живет» как минимум восемь месяцев.