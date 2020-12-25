Массовый иммунитет к коронавирусу не выработается к лету

Массовый иммунитет к коронавирусу не выработается к лету
К лету иммунитет не появится. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В РАН рассказали, когда у россиян может выработаться массовый иммунитет.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев отметил, что это не произойдёт так рано, как хотелось бы, сообщает РИА «Новости». По его словам, на это уйдет не год и не два. К лету он не появится.

«Наверное, это был бы оптимистический сценарий. Но все-таки если смотреть трезво, наверное, это будет дольше», — отметил Сергеев.

Ученый добавил, что пока неясно, как долго сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом. По его мнению, с коронавирусом нужно будет действовать также, как и с гриппом.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 963 688 случаев заражения, выздоровело 2 370 857 пациентов, умерло 53 096 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.

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