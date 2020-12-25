Утренние пробки на дорогах достигли 3 баллов

Утренние пробки на дорогах достигли 3 баллов
Дорожная ситуация в Петербурге 25 декабря. Фото: Яндекс.Пробки

В Петербурге водители проводят утро в 3-балльных пробках. Самые серьезные заторы, как и обычно, наблюдаются на выездах из пригородов.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», тяжелая ситуация обстоит на Индустриальном, Ириновском и Советском проспектах, Кантемировской и Софийской улицах, на набережной Обводного канала и Литейном мосту, у станции метро Пионерская и Московского вокзала.

Очевидцы сообщают о ДТП на Октябрьской набережной, трассе «Кола», проспекте Строителей, на пересечении Сердобольской улицы и Большого Сампсониевского проспекта, а также на Новосибирской улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что такси влетело в иномарку на проспекте Испытателей. Погодные условия могли стать причиной столкновения двух автомобилей. К счастью, в аварии обошлось без пострадавших.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дорожная ситуация дтп пробки


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Ласточка» из Петербурга в Тихвин совершит первый рейс 28 декабря
Беглов заявил о скором начале строительства магистрали «Москва – Санкт-Петербург»
В Петербурге новый проект Генерального плана рассчитан до 2040 года
В России выявили более 29 тыс. случаев Covid-19 за сутки
В Петербурге коронавирус подхватили еще 3751 человек
В Москве возбудили уголовное дело против Любови Соболь
Петербуржец расплатился с детьми, чтобы ездить на машине
На Вяземском пожарные за час потушили квартирный пожар