Эвакуатор насмерть сбил женщину у Литейного моста

Эвакуатор насмерть сбил женщину у Литейного моста
Место происшествия. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

В ночь на 25 декабря в Центральном районе Петербурга ночью произошло смертельное ДТП. По словам очевидцев, эвакуатор насмерть сбил человека у Литейного моста вне зоны пешеходного перехода.

Трагический инцидент произошел около 4:30, на Литейном проспекте перед Литейным мостом.

«На Литейном проспекте в районе 4:30, перед Литейным мостом, со стороны Чернышевской эвакуатор сбил насмерть пешехода вне перехода , службы на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и «скорая». Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на внутренней стороне КАД в Петербурге столкнулись пять машин. Есть пострадавшие, пробка продолжает расти.

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