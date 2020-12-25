Нетрезвый сотрудник автосервиса на Кингисеппском шоссе решил прокатиться на Jeep Cherokee

Нетрезвый сотрудник автосервиса на Кингисеппском шоссе решил прокатиться на Jeep Cherokee
Автосервис на Кингисеппском шоссе, 55/3.. Фото: скриншот GoogleMaps

В Красносельском районе Петербурга сотрудники полиции остановили водителя, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что машину сотрудник автомастерской взял у клиента без разрешения. Как стало известно gazeta.spb.ru, 24 декабря, в 2:45 у дома №53 по Кингисеппскому шоссе полиция остановила для проверки внедорожник Jeep Cherokee. За рулем находился 37-летний пьяный петербуржец без документов на автомобиль.

Он взял ключи от внедорожника, который был оставлен в автосервисе на Кингисеппском шоссе на ремонт. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что инцидент произошел вечером 2 декабря, когда в дежурную часть поступило сообщение о ДТП у дома №4 по Стрельнинскому шоссе. Отмечается, что мужчина в нетрезвом состоянии за рулем «Ока» врезался в «Хендай».

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