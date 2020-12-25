В Петербурге во время ликвидации гаража была обнаружена крупная сумма денег

В Петербурге во время ликвидации гаража была обнаружена крупная сумма денег
Демонтаж гаража на улице Фрунзе. Фото: Комитет по контролю за имуществом

В гаражном боксе на улице Фрунзе находились десятки тысяч рублей. Обнаружить их удалось только при вскрытии земельного участка.

Как сообщает комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, на прошлой неделе проводились работы по демонтажу гаражного бокса. При вскрытии были обнаружены деньги. О ценной находке сообщили в «Центр повышения эффективности использования государственного имущества».

Средства были переданы на хранение. И только сегодня, 25 декабря, владелец забрал их себе.

Кроме этого, в комитете добавили, что подобная ситуация произошла и в октябре. Тогда сотрудники производили работы в гараже на Наличной. Были найдены деньги в иностранной валюте. Их также удалось.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что житель Великобритании на прогулке нашел под ногами 800 тысяч фунтов стерлингов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
демонтаж комитет по контролю за имуществом крупная сумма денег новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве возбудили уголовное дело против Любови Соболь
Петербуржец расплатился с детьми, чтобы ездить на машине
На Вяземском пожарные за час потушили квартирный пожар
На Товарищеском спасатели тушили горящий Opel
В Ленобласти рабочий подозревается в убийстве женщины и скрытии ее тела в лесу
На КАД в районе Мурино насмерть сбили пешехода
В Петербурге во время ликвидации гаража была обнаружена крупная сумма денег
В Петербурге на карантине остаются 959 человек