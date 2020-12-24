Житель Великобритании на прогулке нашел под ногами 800 тысяч фунтов стерлингов

В Великобритании мужчина, выйдя на прогулку, обнаружил в грязи клад стоимостью около 800 тысяч фунтов стерлингов (примерно 80 миллионов рублей по текущему курсу).

Британец вышел прогуляться и понаблюдать за птицами, но в определенный момент его внимание привлек блестящий предмет, по форме напоминающий диск. Мужчина сходил за металлоискателем и в итоге нашел целый кувшин, наполненный древними кельтскими монетами, передает таблоид Daily Mail.

Обнаруженные счастливым британцем артефакты предварительно датируются 40-50-ми годами нашей эры — сокровище пока находится на экспертизе. После того, как специалисты вынесут окончательный вердикт, мужчина сможет либо продать монеты музею, либо распорядиться ими по своему усмотрению.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что курс самой популярной криптовалюты в мире — биткоина, — недавно поставил абсолютный рекорд, превысив 23 тысячи долларов.