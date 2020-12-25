В Петербурге на карантине остаются 959 человек

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 43110 человек.

На карантине находится 959 человек. Из 519 — на самоизоляции, 440 человек – контактные, сообщили утром 23 декабря в администрации Петербурга. Обработано 3176 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 1135 петербургских волонтеров.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 963 688 случаев заражения, выздоровело 2 370 857 пациентов, умерло 53 096 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.