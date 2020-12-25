В Ленобласти рабочий подозревается в убийстве женщины и скрытии ее тела в лесу

В Приозерском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого спустя несколько месяцев после совершения преступления. Мужчина причастен к убийству девушки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, об убийстве сообщила подруга убитой 13 сентября. Она заявила, что знакомая не выходит на связь уже несколько дней.

По версии следствия, подозреваемый, находясь в доме №30 по улице Цимбалина, в качестве рабочего убил женщину. Причиной стала внезапно возникшая ссора. Мужчина разозлился и нанес несколько ударов рукой по голове 31-летней потерпевшей. От полученных ран она скончалась на месте.

Для скрытия улик злоумышленник вывез тело убитой в сторону лесополосы недалеко от деревни Раздолье. Возбуждено уголовное дело.

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