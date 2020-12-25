На Вяземском пожарные за час потушили квартирный пожар

Пожар в Петроградском районе. Фото: Скриншот из "ВКонтакте"

Пожар в Петроградском районе. Фото: Скриншот из "ВКонтакте"

В Петроградском районе случился пожар рано утром. Огонь обхватил жилой многоэтажный дом. Спасатели приступили к ликвидации происшествия.

Возгорание произошло в одной из квартир на пятом этаже в доме №8 на Вяземском переулке. На данный момент точная причина пожара неизвестна. О самом происшествии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, возгорание произошло в 9:12 в двухкомнатной квартире 30 квадратных метров. К ликвидации огня привлекались 4 единицы техники и 17 человек личного состава.

Отметим, что обошлось без пострадавших. Пожар был ликвидирован в 09:54.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Товарищеском спасатели тушили горящий Opel.