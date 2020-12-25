На Товарищеском спасатели тушили горящий Opel

На Товарищеском спасатели тушили горящий Opel
Пожарные прибыли на место незамедлительно. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ночь на 25 декабря в Невском районе на парковке у одного из домов произошел пожар. Там загорелся автомобиль.

Сообщение о пожаре поступило в 3:47. Загорелся автомобиль Opel у дома №28, корпуc 1, по Товарищескому проспекту, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Справиться с огнем удалось к 4:37. У машины обгорела задняя часть кузова. В ликвидации пожара участвовали десять человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что под утро 24 декабря в Гатчинском районе Ленинградской области произошел пожар в частном доме. На месте работали пожарно-спасательные подразделения.

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