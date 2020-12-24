Под Гатчиной пожарные за час потушили частный дом

Пожар потушили за час. Фото: архив ГУ МЧС по Петербургу

Пожар потушили за час. Фото: архив ГУ МЧС по Петербургу

Под утро 24 декабря в Гатчинском районе Ленинградской области произошел пожар в частном доме. На месте работали пожарно-спасательные подразделения.

Как сообщили в областном управлении МЧС России, жители поселка Большое Рейзино сообщили о пожаре в 05:34. На место ЧП отправились дежурные 42 и 43 пожарных частей Ленинградской области. С огнем боролись восемь сотрудников ведомства и две пожарные машины.

Было установлено, что огонь распространился в частном доме на площади 77 квадратных метров. С пожаром удалось справиться меньше чем за час — в 06:28 пожарные сообщили о ликвидации огня.

Сведения о пострадавших не поступали. Дознание по пожару ведет районный отдел надзорной деятельности и профилактической работы.

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