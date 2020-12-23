В Кудрово горит квартира на 21-м этаже жилой высотки

В многоквартирном доме на Английской улице в Кудрово произошел серьезный пожар. На верхних этажах загорелась квартира, огонь может перекинуться на другие квартиры.

Все произошло в доме №5 по Английской улице. По сообщениям очевидцев в соцсетях, пожарные добрались до места происшествия за считанные минуты.

Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС России, сообщение о пожаре поступило в 16:20. На борьбу с огнем направили дежурные смены 49 и 50 частей Ленобласти и 52 пожарной части Петербурга.

В настоящее время на месте ЧП работают 13 человек шесть пожарных расчетов. Сейчас спасатели проливают водой перекрытия. Жильцов с верхних и нижних этажей эвакуируют на улицу.

Информации о возможных пострадавших не поступало. Причины возгорания станут известны позднее.

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