Петербурженка получила условный срок за обман директора магазина и наркотики

Петербурженка получила условный срок за обман директора магазина и наркотики
Суд вынес приговор. Фото: pixabay

Суд приговорил жительницу Петербурга к двум годам условно, с испытательным сроком два года. Она обвиняется в покушении на мошенничество и незаконном хранении наркотиков.

Суд установил, что обвиняемая в июне убедила директора магазина, что является специалистом МОО «Общество защиты прав потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области», а потом предложила директору, чтобы не получить штраф за нарушения закона в сфере оборота алкоголя, передать ей 15 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Свой умысел злоумышленница не успела довести до конца. Ее задержали. Также у нее нашли наркотик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге задержали преступную группу, которые занимались распространением наркотиков. Они продавали запрещенные вещества через интернет, а сбывали их посредством закладок.

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