Аудиозаписи ВКонтакте стали причиной штрафа за экстремизм для петербуржца

Житель Северной столицы заплатит штраф за две экстремистские записи в социальной сети. Московский районный суд привлек нарушителя к административной ответственности.

Как сообщает пресс-служба объединенных судов Санкт-Петербурга, мужчина разместил у себя на странице с именем «Дмитрий Белый» ВКонтакте аудиозапись под названием «Дюшес-Белый мед». Данная композиция оказалась запрещенной. Вологодский городской суд ранее признал ее содержание экстремистским.

Кроме этого, у нарушителя нашли песню «Стольный Градъ-Белый мир», которая признана также экстремистской решением Благовещенского городского суда.

В итоге, за это мужчина заплатит штраф в размере одной тысячи рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Почта России» доставила петербурженке соль вместо обещанной оленины от родителей.