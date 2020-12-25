Петербуржцам отрезают пути в Карелию: республика ужесточила правила въезда

Петербуржцам будет сложнее попасть в Карелию. У гостей республики начинают требовать отрицательный результат теста на коронавирус. Пока речь идет только о тех, кто едет в командировки. Станут ли туристы следующими — вопрос. Эпидемиологическая ситуация в стране все еще остается сложной. Не исключено, что власти республики последуют примеру петербургских коллег и попросят туристов не приезжать. В этом случае жители Северной столицы рискуют остаться в городе с закрытыми театрами, музеями и общепитом.

Об ужесточении правил въезда в Карелию в пятницу, 25 декабря, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. Он заявил, что гости Карелии обязаны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Результат должен быть получен не позднее чем за два дня по прибытия.

Примечательно, что вскоре после заявления власти республики поспешили дать разъяснения: для туристов ничего не изменилось.

«Гости республики, за исключением организованных групп, приезжающие в Карелию для посещения объектов туристического показа и в целях участия в физкультурных и спортивных мероприятиях, по-прежнему должны сообщать о своем приезде по телефону: 8-800-201-06-57», — уточнил глава республики.

Пока справки ждут от тех, кто приезжает в командировку. Впрочем, такое решение может послужить и тревожным звонком для туристов.

Отметим, что многие петербуржцы традиционно выбирают Карелию для проведения новогодних каникул. Некоторые предпочитают для небольших поездок парки «Паанаярви» или «Рускеала». Одного-двух дней может быть достаточно, чтобы насладиться разнообразными пейзажами.

Туристы осматривают городище Паасо, остров Койонсаари, мыс Импиниеми, Рысью гору, водопады Белые посты и Кивач и вулканы Гирвас.

Те, кто планирует длительные каникулы, снимают дома. Их арендуют в Медвежьегорске, Лумивааре, Лахденпохье, Пряже и других населенных пунктах.

По данным «Авито», в декабре был зафиксирован значительный рост спроса на аренду загородных домов в Карелии. Кроме того, 6% горожан высказывали желание отправиться в путешествие на новогодних каникулах. Среди популярных направлений оказалась и Карелия.

Отметим, что, по постановлению городского правительства, с 30 декабря по 10 января в Петербурге должны быть закрыты театры, музеи, выставки и другие организации исполнительских искусств. С 30 декабря до 3 января должен быть закрыт и общепит. Предполагается, что в это время рестораны и кафе смогут работать навынос, на доставку, а также открыть зимние кафе. Доступными, но при условии соблюдения ограничений, останутся в том числе кинотеатры, катки и планетарии.