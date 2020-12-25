В Петербурге ОЭЗ привлекла почти 4 млрд рублей в 3 новых проекта

В Северной столице экспертный совет одобрил три новых проекта на территории Особой экономической зоны. Объем инвестиций составит 3,8 млрд рублей.

В ОЭЗ будут разрабатывать проекты в сфере газовых технологий, микроэлектроники и систем безопасности. Об этом сообщили в Смольном в пятницу, 25 декабря.

«По итогам 2020 года ОЭЗ в Санкт-Петербурге пополнится 7 новыми проектами, объем инвестиций по которым в ближайшие годы достигнет 7,5 млрд рублей. Общая выручка 58 действующих резидентов ОЭЗ в этом году превысила 31 млрд рублей, налоговые отчисления с их стороны составили более 5,3 млрд рублей. Это значительный вклад в экономику города и пополнение бюджета», – заявил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

Кроме этого, генеральный директор АО ОЭЗ «Санкт-Петербург» отметила, что данный результат с проектами является очень хорошим. Тем более, что в городе не так много площадок, в которые привлекают инвестиции в размере почти 4 млрд рублей, считает специалист.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за 2020 год резиденты ОЭЗ «Санкт-Петербург» инвестировали в свои проекты 4,3 млрд рублей.