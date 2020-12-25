В Ленобласти в субботу похолодает до -8 градусов

В Ленобласти в субботу похолодает до -8 градусов
В Ленобласти пройдет снег. Фото: pixabay

Облачная погода установится в субботу, 26 декабря, в Ленинградской области. В течение суток в регионе будет идти снег.

Об этом свидетельствуют данные ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Синоптики обещают, что ночью в 47 регионе сильный снег. Днем он перейдет в небольшой, местами умеренны.

Умеренный ветер будет дуть с северных, северо-восточных направлений. Температура воздуха будет колебаться от -3 до -8 градусов.

Водителей предупреждают, что в субботу на дорогах образуется гололедица и снежный накат. Атмосферное давление ночью особо не изменится, днем начнет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о похолодании и снегопадах в предновогоднюю неделю. К выходным и на следующей неделе будет становиться всё холоднее и холоднее.

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