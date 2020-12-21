Петербуржцев предупредили о похолодании и снегопадах в предновогоднюю неделю

Петербуржцев предупредили о похолодании и снегопадах в предновогоднюю неделю
К выходным и на следующей неделе будет становиться всё холоднее и холоднее. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Жителей Северной столицы к Новому году погода может порадовать снегопадом. Такой прогноз озвучил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Об этом стало известно сегодня, 21 декабря. По словам синоптика, на этой неделе петербуржцев ожидает кратковременное потепление и снегопады, после чего вернется минусовая температура.

Как сообщил портал 78.ru, во вторник в Петербурге и Ленобласти ожидается мокрый снег, а температура воздуха составит 0…+2 градуса. Будет дуть юго-западный, южный ветер со скоростью до 6-11 м/с. На следующий день город накроет снегопад, а в четверг, 24 числа, резко потеплеет до плюсовых значений.

К пятнице в городе на Неве снова начнется понижение температуры. К выходным и на следующей неделе будет становиться всё холоднее и холоднее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в России в январе. Самым холодным регионом в этом месяце станет Якутия — до минус 40 градусов. В Западной Сибири до -30 градусов.

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