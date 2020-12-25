В Петербурге поймали хулиганов, затушивших «Вечный огонь» на Марсовом поле

В Петербурге поймали хулиганов, затушивших &#171;Вечный огонь&#187; на Марсовом поле
Вечный огонь на Марсовом поле был закидан снегом. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге полицейские установили личности виновников инцидента на Марсовом поле. Оказалось, что молодые люди затушили огонь из хулиганства.

Как сообщили в городском управлении МВД России, в полицию для допроса доставили подозреваемого 24-летнего Владислава, который является уроженцем Башкортостана. Его знакомый 23-летний Александр сейчас находится в Казани, обязан явкой. В скором времени он прибудет в полицию.

Как выяснилось, в ночь на 17 декабря молодые люди играли в снежки на Марсовом поле. В ведомстве уточнили, что они «затушили огонь из хулиганства».

Напомним, в ту ночь очевидцы сообщили в полицию о затухшем огне на мемориале «Борцам Революции». Стражи порядка установили, что двое неизвестных закидали «Вечный огонь» снегом и скрылись.

Было возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что две девочки закидали снегом Вечный огонь в Красном Селе и попали в полицию.

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