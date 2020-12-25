Петербургу выделят 1 млрд рублей на строительство Широтной магистрали

По словам Беглова, проект строительства Широтной магистрали реализуется по поручению президента. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

По словам Беглова, проект строительства Широтной магистрали реализуется по поручению президента. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Федеральный центр выделит Санкт-Петербургу 1 млрд рублей для финансирования первого этапа строительства Широтной магистрали скоростного строительства с мостом через реку Неву.

Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил 25 декабря в беседе с губернатором Александром Бегловым. По словам градоначальника, проект строительства Широтной магистрали реализуется по поручению президента.

Городу предстоит построить 27 километров, 15 развязок с переправой через Неву. Проектирование уже началось, первую сваю забьют в первом квартале 2021 года.

Отмечается, что с помощью Широтной магистрали получится разгрузить уличную сеть на юге города, а также улучшить сообщение с Ленобластью.

Строительство первого этапа — Витебской развязки — запланировано на 2021-2024 годы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правительство выделит Петербургу 700 млн рублей на новые детские сады.