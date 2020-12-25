Правительство выделит Петербургу 700 млн рублей на новые детские сады

Детские сады построят на Комендантском проспекте и в Шушарах. Фото: pixabay

Детские сады построят на Комендантском проспекте и в Шушарах. Фото: pixabay

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал губернатору Петербурга Александру Беглову оказать финансовую поддержку на строительство детских садов.

Средства будут выделены на строительство детских садов на Комендантском проспекте и в Шушарах. На эти цели Смольный получит 700 млн рублей из федерального бюджета.

Кроме того, правительство поможет Северной столице со строительством участка примыкания к Западному скоростному диаметру до пересечения с Витебским проспектом. Городу выделят 1 млрд рублей. Если проект профинансируют, то участок будет построен к концу 2024 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург выкупает помещения для детских садов в Выборгском районе. Оба дошкольных учреждения начнут принимать детей с марта 2021 года.