Правительство выделит Петербургу 700 млн рублей на новые детские сады

Правительство выделит Петербургу 700 млн рублей на новые детские сады
Детские сады построят на Комендантском проспекте и в Шушарах. Фото: pixabay

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал губернатору Петербурга Александру Беглову оказать финансовую поддержку на строительство детских садов.

Средства будут выделены на строительство детских садов на Комендантском проспекте и в Шушарах. На эти цели Смольный получит 700 млн рублей из федерального бюджета.

Кроме того, правительство поможет Северной столице со строительством участка примыкания к Западному скоростному диаметру до пересечения с Витебским проспектом. Городу выделят 1 млрд рублей. Если проект профинансируют, то участок будет построен к концу 2024 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург выкупает помещения для детских садов в Выборгском районе. Оба дошкольных учреждения начнут принимать детей с марта 2021 года.

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