Петербург выкупает помещения для детских садов в Выборгском районе

Детские сады откроют в марте 2021 года. Фото: Смольный

Детские сады откроют в марте 2021 года. Фото: Смольный

В собственность Петербурга перейдут нежилые помещения на Новолитовской улице и на Крапивном переулке. Там разместят детские сады.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Как сообщили в Смольном, новый детский сад появится по адресу Новолитовская улица, дом 14, строение 1. Объект площадью 2770 квадратных метров приобретается для размещения детсада №108. Туда смогут пойти 105 детей.

В здании уже есть музыкально-спортивный зал, комнаты для дополнительных занятий, прачечные и гладильные. Будут созданы условия для маломобильных людей.

Также на Крапивном переулке, дом 4, строение 1, появится детский сад №29 на 80 детей. Он оборудован и обустроен аналогично площадке на Новолитовской. Здание оснастили комплексной системной безопасностью. На прогулочным площадках обустроена современная дренажная система.

Оба дошкольных учреждения начнут принимать детей с марта 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный выкупит помещения для школы олимпийского резерва для в Парголово.