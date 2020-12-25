Петербурженка в суде простила заразившего ее ВИЧ бойфренда после обещания жениться

Петербурженка в суде простила заразившего ее ВИЧ бойфренда после обещания жениться
Суд прекратил уголовное дело в связи с применением сторон. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Петербуржец с ВИЧ в 2019 году спал с девушкой, не говоря ей о своей болезни. После заражения девушка пошла в суд. К настоящему моменту уголовное дело в отношении горожанина прекратили.

Об этом стало известно в пятницу, 25 декабря. По данным следствия, мужчина, зная о наличии у него ВИЧ-инфекции, в период с 4 сентября по 18 декабря минувшего года состоял в близких отношениях с девушкой. Возлюбленная о его болезни не знала и в результате была заражена, после чего подала на мужчину в суд.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, спустя несколько заседаний девушка попросила прекратить дело, аргументировав это тем, что мужчина попросил у нее прощения, возместил ущерб и даже пообещал жениться на ней в мае 2021 года.

Суд прекратил уголовное дело в связи с применением сторон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге собирались судить ВИЧ-инфицированную горожанку за кормление ребенка грудью.

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