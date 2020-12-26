Более 42 тыс. петербуржцев проверились на Covid-19 за сутки

Жители Северной столицы продолжают сдавать тесты на коронавирусную инфекцию. За прошедшие сутки медицинские работники взяли пробы у 42 тыс. 458 человек.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на субботу, 26 декабря, в Петербурге под наблюдением врачей находится 888 человек. Из них 557 — контактные, а остальные 331 — на самоизоляции.

Кроме этого, за прошедшие 24 часа в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили 3 тыс. 317 петербуржцев.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1136 петербургских волонтеров, из них прошли обучение и аккредитацию 1021 человек.

С начала октября 66352 человека получили гуманитарную помощь. Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за сутки от коронавируса привили более 800 человек.