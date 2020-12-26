На Каменноостровском таксист не смог проехать мимо поста ДПС и угодил в служебную машину

На Каменноостровском таксист не смог проехать мимо поста ДПС и угодил в служебную машину
Авария могла произойти из-за скользкой дороги. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Петроградском районе водитель такси столкнулся с машиной ДПС рано утром в субботу. Оба транспортных средства получили значительный ущерб.

Инцидент произошел 26 декабря примерно в 4:45 на Каменноостровском проспекте. По неизвестным причинам водитель такси на «Шкода Октавия» врезался в автомобиль ДПС на обочине. О происшествии сообщили очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте.

«Таксист зацепил стоявший на обочине автомобиль ДПС Шкода Октавия на Каменноостровском проспекте. ДТП произошло в 4.45 утра», – говорится в сообщении местных жителей.

Отметим, что в аварии обошлось без пострадавших. На место происшествия прибудут сотрудники спецслужб для установления обстоятельств случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что легковушка попала под фуру на Московском шоссе.

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авария новости СПб Петроградский район


 

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