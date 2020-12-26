В Петербурге преждевременные роды списали на коронавирус, забыв о побоях мужа

Уголовное дело так и не заведено. Фото: pixabay

Уголовное дело так и не заведено. Фото: pixabay

В Северной столицы у женщины прошли преждевременные роды. До этого ее избил собственный муж, однако тяжёлое состояние вызвали не побои, а коронавирусная инфекция.

После данного инцидента потерпевшей отказали в возбуждении уголовного дела. А обращение в защиту прав женщины и ее новорожденного ребенка шло к петербургскому омбудсмену более месяца длинным путем, – через мать потерпевшей из Киргизии. Об этом говорится на сайте уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

В итоге, удалось запросить информацию об инциденте в отделе МВД. По версии следствия, муж избил свою беременную супругу. Однако уголовное дело не было возбуждено из-за легких телесных повреждений. Тяжелое же состояние и преждевременные роды вызвал коронавирус.

На данный момент проводится проверка, инициированная прокуратурой.

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