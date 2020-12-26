Счетная палата заявила об отсутствии соцподдержки для части малоимущих россиян

Счетная палата заявила об отсутствии соцподдержки для части малоимущих россиян
"При отсутствии выплаты ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты) среднедушевые доходы россиян в 2019 году были бы ниже фактически сложившегося уровня на 0,68%, а реальные располагаемые доходы — на 0,89 п.п.", — говорится в материалах. Фото: pixabay

Специалисты Счетной палаты РФ пришли к выводу, что в 2014-2018 годах примерно 20% малоимущих россиян не получали полагающихся социальных выплат.

В ведомстве считают, что это свидетельствует о недостаточной нацеленности мер социальной поддержки на слои населения, которые в них нуждаются. СП рекомендовала Министерству труда проанализировать имеющуюся систему соцподдержки и определить критерии получения выплат с указанием вклада в снижение бедности или повышение доходов малоимущих.

В частности, предлагается рассмотреть введение дополнительных «детских» выплат, повысить пособия по безработице, социальные надбавки к пенсиям и учителям за классное руководство, а также увеличить зарплаты бюджетникам. Между тем, в Счетной палате отмечают, что правительственные меры, направленные на снижение уровня бедности и рост доходов граждан помогли уменьшить количество малоимущих на 2,32% за год.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в следующем году неработающих пенсионеров ждет индексация выплат.

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