Счетная палата заявила об отсутствии соцподдержки для части малоимущих россиян

Специалисты Счетной палаты РФ пришли к выводу, что в 2014-2018 годах примерно 20% малоимущих россиян не получали полагающихся социальных выплат.
В ведомстве считают, что это свидетельствует о недостаточной нацеленности мер социальной поддержки на слои населения, которые в них нуждаются. СП рекомендовала Министерству труда проанализировать имеющуюся систему соцподдержки и определить критерии получения выплат с указанием вклада в снижение бедности или повышение доходов малоимущих.
В частности, предлагается рассмотреть введение дополнительных «детских» выплат, повысить пособия по безработице, социальные надбавки к пенсиям и учителям за классное руководство, а также увеличить зарплаты бюджетникам. Между тем, в Счетной палате отмечают, что правительственные меры, направленные на снижение уровня бедности и рост доходов граждан помогли уменьшить количество малоимущих на 2,32% за год.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в следующем году неработающих пенсионеров ждет индексация выплат.