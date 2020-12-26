Ушел из жизни советский разведчик Джордж Блейк

За большие заслуги в деле обеспечения государственной безопасности СССР и России Джордж Блейк был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, "За личное мужество", орденом Дружбы, многими медалями, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке". Фото: Wikipedia

За большие заслуги в деле обеспечения государственной безопасности СССР и России Джордж Блейк был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, "За личное мужество", орденом Дружбы, многими медалями, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке". Фото: Wikipedia

Бывший советский разведчик и офицер британской разведки MI6 Джордж Блейк ушел из жизни в возрасте 98 лет.

Трагическую новость в субботу, 26 декабря, сообщил глава пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов, передает РИА Новости. О причинах смерти экс-разведчика ничего неизвестно.

Джордж Блейк родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме, а в 1942 году переехал в Англию. Спустя два года его зачислили в голландскую секцию британской разведки MI6. Весной 1951 года, оказавшись в лагере для интернированных во время войны между КНДР и Республикой Корея, Блейк добился организации встречи с представителем советской внешней разведки, где предложил сотрудничество. Он стал передавать СССР ценные сведения о британцах.

В 1961 году Блейка раскрыли и приговорили к 42 годам заключения. Спустя 4 года удалось организовать его побег — разведчик перебрался через Берлин в Москву. Он стал автором двух книг, «Иного выбора нет» и «Прозрачные стены».

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