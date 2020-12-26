Ученые перечислили продукты, которые помогут защититься от тяжелой формой COVID-19

Несмотря на усилия медиков и ученых, в ближайшее время победить коронавирусную инфекцию, скорее всего, не удастся, поэтому необходимо всеми способами укреплять организм.

Сделать иммунную систему сильнее можно не только при помощи медикаментов, но и благодаря правильному питанию — оно благотворно влияет на здоровье всего организма в целом. Однако наличие определенных продуктов в рационе поможет защититься от тяжелого течения COVID-19 в случае заражения.

Среди них специалисты называют тунец, темный шоколад, экстракт из семян грейпфрута, виноград, кефир и морскую капусту. Кроме того, защите от коронавируса способствует низин — натуральный пищевой консервант, вырабатываемый бактериями и содержащийся во многих консервах. Его можно встретить в составе продуктов под номером Е234.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о главной опасности нового «британского» штамма коронавируса.