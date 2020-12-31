Стали известные самые востребованные новогодние направления у жителей России

В четвёрку самых популярных направлений на новогодние праздники среди российских туристов вошли местные курорты, а также Абхазия, Турция и Танзания.

Поездки на российские курорты составляют 65-70% от всех проданных туров, путешествия в Абхазию — 15%, а в Турцию и Танзанию — 10% и 8% соответсвенно, пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные туроператора «Интурист». Мальдивы заинтересовали гораздо меньшее количество путешественников (7%), однако все равно оказались более популярным направлением чем Куба (5%) и Объединенные Арабские Эмираты (5%).

По информации сервиса Travelata.ru, путевки на внутренние направления в 2020 году стали продавать в 4,3 раза чаще, однако в целом продажи туров снизились на 55%. Кроме того, затраты россиян на новогодний отдых в 2020-м составили на 30%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мировая туристическая отрасль потеряла почти триллион долларов из-за пандемии коронавируса.