СКА проиграл московскому «Динамо» в гостях

СКА проиграл московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты московского «Динамо» в овертайме одержали победу над СКА. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу москвичей.

Игра состоялась на «ВТБ Арене» в Москве. Команды уже встречались в этом сезоне, тогда СКА тоже проиграл(3:4).

Заброшенными шайбами в составе «Динамо» отметились Дмитрий Кагарлицкий (38) и Вадим Шипачев (63), у СКА шайбу забросил Антон Белов (40).

Следующий матч состоится 28 декабря. СКА сыграет московским «Спартаком». СКА занимает второе место в Западной конференции, имея в своем активе 56 очков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА встретился на льду с уфимской командой «Салават Юлаев». Игра прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.