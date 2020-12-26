В Петербурге поезд сбил школьника

На железнодорожных путях станции Санкт-Петербург — Товарная — Витебский школьник попал под поезд.

Трагический случай произошел в субботу, 26 декабря, у здания №1 по Белградской улице вне зоны пешеходного перехода, на 3 главном пути.

По предварительной информации, 11-летний мальчик попал под поезд. Машинист сразу вызвал на место происшествия скорую помощь.

Пострадавшего увезли в больницу, где ему провели полную ампутацию нижних конечностей. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти завершили расследование уголовного дела в отношении помощника машиниста электропоезда, из-за действий которого погибла пассажирка.