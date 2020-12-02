Перед судом предстанет помощник машиниста поезда, из-за которого погибла пассажирка

Тело женщины с множественными травмами было обнаружено локомотивной бригадой проезжающего позднее поезда на железнодорожных путях. Фото: pixabay

Тело женщины с множественными травмами было обнаружено локомотивной бригадой проезжающего позднее поезда на железнодорожных путях. Фото: pixabay

В Ленобласти завершили расследование уголовного дела в отношении помощника машиниста электропоезда, из-за действий которого погибла пассажирка.

Инцидент произошел 8 октября 2019 года на ж/д станции Горы в поселке Новинка. По данным следствия, одна из пассажирок начала выходить из вагона, но обвиняемый этого не заметил. Мужчина подал машинисту сигнал на закрытие автоматических дверей, в результате чего одной из пассажирок зажало ногу, а поезд продолжил движение.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по области, в результате пассажирку протащило вдоль платформы и прилегающего ж/д полотна. Тело женщины с множественными травмами позднее было обнаружено на железнодорожных путях.

Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пассажиров эвакуировали из электрички после обрыва контактного провода.