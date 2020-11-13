В Петербурге пассажиров эвакуировали из электрички после обрыва контактного провода

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту случившегося. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту случившегося. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Железнодорожный контактный провод оборвался и упал на вагон на станции Белоостров в Петербурге.

Инцидент произошел в пятницу, 13 ноября, около 8 утра. Провод упал на крышу поезда, следовавшего из Петербурга. В результате произошло задымление.

Как сообщилв пресс-служба Северо-Западного управления МВД на транспорте, пассажиров эвакуировали, обошлось без пострадавших. Задержки движения поездов нет.

Сотрудники транспортной полиции начали проверку по факту случившегося, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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