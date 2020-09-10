Ветер оборвал провода в Ломоносове, одну улицу перекрыли

Петербург уже начал переживать последствия шторма. В городе ветер валит деревья и обрывает провода.
Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как уточнили в региональном управлении ведомства, электропровода оборвало в Ломоносове. В результате движение по Михайловской улице было остановлено.
Отметим, что в четверг, 10 сентября, жителям Петербурга погода приготовила не самые приятные сюрпризы. Утром город накрыло ливнем. Ветер в течение дня может разогнаться до 23 м/с.
Из-за шторма дирекция комплекса защитных сооружений приняла решение закрыть дамбу. Сообщалось, что уровень воды в дельте Невы может подняться до критических значений.
Дорожные предприятия, между тем, перешли на особый режим работы. Аварийные бригады формируются и в садово-парковых хозяйствах.
Об упавших деревьях и подтоплениях в Северной столице горожан просят сообщать по телефону 314-60-13.
Сильный ветер Петербургу обещали и в ночь на 11 сентября.