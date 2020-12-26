В Татарстане мужчина сжег кота из-за того, что тот мешал ему выпить

В Татарстане пьяный мужчина бросил в горящую печь кота, чтобы продолжать выпивать спиртные напитки.

«В Татарстане пьяный работник пилорамы бросил в горящую печь кота, потому что тот мешал ему пить», — сообщила прокуратура на странице в Instagram.

У животного обуглились все конечности, кота пришлось усыпить.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными с применением садистских методов». Злоумышленнику грозит наказание сроком до пяти лет лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что зоозащитники из общественной организации «Зооправо» призвали привлечь к ответственности рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, за жестокое обращение с животными.