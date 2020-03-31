Зоозащитники призвали наказать Гуфа за жестокое обращение с собаками

Зоозащитники из общественной организации «Зооправо» призвали привлечь к ответственности рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, за жестокое обращение с животными, Об этом сообщается на странице ассоциации в Instagram.

«Пишем заявления на Алешу Долматова, в простонародье артист Гуф @therealguf. И просим привлечь эту «звезду» к уголовной, административной ответственности», — говорится в сообщении.

Поводом стало видео, которое Гуф опубликовал в своем Instagram. На кадрах видно, как его собака дерется с другим псом. Немецкая овчарка выгрызается к глотку другой собаке и мучает его, но Гуф не пытается остановить своего пса и подбадривает его. Остановить драку смогли подоспевшие хозяева, однако Гуф заявил, что они сами виноваты, потому что якобы отпускают своих собак без поводка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Гуф объяснил, зачем снялся с Тимати в клипе про Москву. Рэпер заверил, что был пьян, когда Тимати предложил ему снять клип. Артист не увидел ничего дурного в том, чтобы рассказать всем о своей любви к родному городу.