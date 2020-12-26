В ДТП с фурой на КАД погиб человек

В ДТП с фурой на КАД погиб человек
Сейчас проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Вечером 26 декабря на внутренней стороне 88-го километра КАД произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

В аварию попали три автомобиля — MAN, фургон, и Lada Kalina. Фура оказалась зажата между двумя машинами.

В результате ДТП один человек погиб, еще один попал госпитализирован с травмами, сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Ломоносовскому району Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе Петербурга легковой автомобиль вылетел на тротуар после ДТП. Дорогу не смогли поделить две машины.

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