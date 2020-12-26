В США трехлетний ребенок получил инсульт из-за коронавируса

Трехлетний Кольт Пэррис из США получил инсульт из-за коронавируса. Родители ребенка забеспокоились, когда речь их малыша стала невнятной, и он перестал шевелить правой рукой, сообщает Mirror.

Тест на коронавирус показал отрицательный результат. Но врачи заподозрили, что с мальчиком что-то не так, и отправили его в медицинский центр, где обнаружили у него антитела. У ребенка нашли тромб в мозгу, который образовался из-за инсульта, спровоцированного нехваткой кислорода.

По словам врача, инсульт скорее всего был спровоцирован перенесенной ребенком коронавирусной инфекцией.

Он отметил, что пациенты, страдающие коронавирусом, имеют склонность к образованию тромбов.

Медики удалили сгусток крови в мозгу ребенка и заверили, что он поправится. Малыша направили на дальнейшее лечение в Женскую и детскую клинику Университета Миссури.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что восстановительный процесс после коронавирусной инфекции может занять длительное время. Для нормализации легких организма стоит правильно питаться и делать специальную гимнастику.