Главный тренер СКА прокомментировал поражение от «Динамо»

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча с московским «Динамо».

Он отметил, что было много лишних удалений.

«Не получилось цельной игры, хотя в третьем периоде команда играла так, как мы хотели. Слишком много было неоправданных удалений, поэтому наш хоккей немного ломался», — сказал тренер.

СКА проиграл московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты московского «Динамо» в овертайме одержали победу над СКА. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу москвичей. Игра состоялась на «ВТБ Арене» в Москве. Заброшенными шайбами в составе «Динамо» отметились Дмитрий Кагарлицкий (38) и Вадим Шипачев (63), у СКА шайбу забросил Антон Белов (40).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА встретился на льду с уфимской командой «Салават Юлаев». Игра прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.