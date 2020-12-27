Правительство России запретило госзакупки импортных масок

В России будут только свои маски. Фото: pixabay

В России будут только свои маски. Фото: pixabay

В России временно приостановили госзакупки импортных масок. Ограничение продлится до 31 декабря следующего года. Однако запрет не распространяется на приобретение масок из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Данные об этом появились на официальном портале правовой информации.

«Установить, что запреты, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постановления в отношении медицинских масок, указанных в пунктах 123 и 126 перечня, действуют до 31 декабря 2021 года», – сообщается в тексте документа.

Таким образом, импортные маски будут запрещены в России до конца следующего года. Именно об этом говорится в пунктах 1 и 2.

Отметим, предложение о запрете госзакупок импортных масок подготовил Минпромторг России.

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