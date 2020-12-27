Ученый рассказал о свойствах нового штамма коронавируса

Доктор медицинских наук, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о свойствах штамма коронавируса, выявленного в Великобритании.

«Он стал более заразным – вот и все, он более распространен», — сказал ученый.

При этом он отметил, что болезнетворность и антигенные свойства вируса не изменились, поэтому имеющиеся вакцины эффективны против него, сообщает РЕН ТВ.

Ученый также посоветовал соблюдать меры профилактики.

Новую мутацию SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании. Ученые выяснили, этот тип вируса распространяется с более высокой скоростью и требует еще большей осторожности. Новый вариант коронавируса примерно на 70% заразней обычного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что новый штамм коронавируса, возникший на юге-востоке Англии, приведет к увеличению числа госпитализаций и смертей от COVID-19 в следующем году. К такому выводу пришли ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины.