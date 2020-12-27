В большинстве стран Европы стартовала массовая вакцинация от Covid-19

В большинстве стран Европы стартовала массовая вакцинация от Covid-19
В ЕС начинается вакцинация. Фото: https://pixabay.com/

Уже в это воскресенье жители стран Евросоюза смогут получить вакцину от коронавирусной инфекции. Прививать жителей региона будут препаратом Pfizer от производителя BioNTech.

Как сообщает ТАСС, в Европе вакцинация начнется в один день. Об этом ранее заявила Еврокомиссия, создав единый день начала вакцинации от коронавируса. Однако по факту вакцина не достанется одновременно всем, так как первый этап вакцинации включает в себя 9 тыс. 750 доз препарата.

Отметим, что первыми будут прививать жителей домов престарелых, а также медицинский персонал.

Кроме этого, отмечается, что массовая вакцинация начнется в регионе не раньше апреля 2021 года. К этому времени планируется произвести достаточный запас препарата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Аргентине 29 декабря начнется вакцинация препаратом «Спутник V».

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