В Аргентине 29 декабря начнется вакцинация препаратом «Спутник V»

24 декабря страна получила первую партию препарата в размере 300 тысяч доз. Фото: Pixabay

24 декабря страна получила первую партию препарата в размере 300 тысяч доз. Фото: Pixabay

Российский препарат поступил в Аргентину для начала массовой вакцинации. Начать применение препарата в стране планируют 29 декабря.

Как сообщает РИА Новости, данную дату назвали в пресс-службе президента Аргентины Альберто Фернандеса. Там отметили, что поставки «Спутника V» завершатся 28 декабря, а на следующий день – начнется массовая вакцинация.

«Идея состоит в том, чтобы к осени большая часть населения в зоне риска была вакцинирована, это моя цель», – заявил президент Аргентины.

Напомним, что в стране российскую вакцину зарегистрировали 23 декабря. В общей сложности в Аргентину будет доставлено около 10 млн доз препарата.

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