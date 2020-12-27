В России создадут аналог препарата от Covid-19, которым лечился Трамп

Грант на разработку препарата получил исследовательский центр имени Гамалеи. Планируется создать аналог лекарства, которым лечился действующий президент Америки Дональд Трамп.

Как сообщает ТАСС директор Центра Александр Гинцбург, результаты могут быть представлены уже в конце следующего года. Отметим, что препарат представляет собой антитела, «которые будут получаться генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде».

Кроме этого, в Центре планируют разработать вакцину, которая будет одновременно защищать от гриппа и коронавирусной инфекции. Исследования начнутся к концу этого года.

«Также создаем всякую химию, которая должна защищать от внутрибольничных инфекций, это основная причина смерти ковидных больных в стационаре, когда их на аппараты искусственной вентиляции легких помещают», – добавил Александр Гинцбург.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в большинстве стран Европы стартовала массовая вакцинация от Covid-19.