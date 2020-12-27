Подозреваемый в убийстве знакомой на Будапештской сообщил в полицию о ее суициде

В одной из квартир Фрунзенского района сотрудники полиции обнаружили труп женщины. У нее выявлены многочисленные ножевые ранения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, 26 декабря примерно в 8:00 в полицию обратился мужчина. Он сообщил, что в доме №43 по улице Будапештской знакомая женщина несколько раз ударила себя ножом.

В итоге, сотрудники полиции по прибытию установили труп женщины 1968 года рождения с многочисленными ранениями.

Кроме этого, были проведены мероприятия. Удалось установить причастность мужчины к преступлению. Он задержан состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье убийство.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Сестрорецке рядом с лодочной станцией нашли замороженный труп. Прибывшие на место полицейские не смогли установить пол и возраст погибшего из-за состоянии трупа — он был завернут в ткань в чрезвычайно замороженном состоянии.