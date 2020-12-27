Тесты на коронавирус сдали около 38 тыс. петербуржцев за сутки

Тесты на коронавирус сдали около 38 тыс. петербуржцев за сутки
Тесты на коронавирус. Фото: Pixabay

Жители Северной столицы сдают тесты на коронавирусную инфекцию. За минувшие 24 часа на болезнь проверились 37 тыс. 890 горожан.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией в Петербурге на воскресенье, 27 декабря, под медицинским наблюдением врачей находится 948 человек. Из них 443 – контактные, а остальные 505 – были вынуждены уйти на самоизоляцию.

Кроме этого, за сутки в Северной столице обработали 2 тыс. 703 вызова по номеру 122. Напомним, что горожане звонят в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, чтобы задать вопросы, связанные с коронавирусом.

Также жителям города помогают добровольцы. Волонтеры обеспечивают горожан продуктовыми наборами.

«С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1136 петербургских волонтеров, из них прошли обучение и аккредитацию 1021 человек. Выполнено 3366 заявок», – говорится», – говорится в сообщении оперативного штаба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России создадут аналог препарата от Covid-19, которым лечился Трамп.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
борьба с инфекцией новости СПб оперативный штаб пробы на инфекцию суточный прирост


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Более 28 тыс. россиян выявили коронавирус за сутки
В Гатчине проводится проверка после смертельного ДТП со снегоходом и Mercedes
Коронавирус унес жизни 76 петербуржцев за сутки
Почти 4 тыс. жителей Петербурга заразились Covid-19 за сутки
В Пушкине пьяный мужчина устроил стрельбу в салоне «Мерседеса»
Датчик открытия дверей сработал на борту авиарейса Сургут – Петербург
Тесты на коронавирус сдали около 38 тыс. петербуржцев за сутки
Подозреваемый в убийстве знакомой на Будапештской сообщил в полицию о ее суициде