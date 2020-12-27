Тесты на коронавирус сдали около 38 тыс. петербуржцев за сутки

Жители Северной столицы сдают тесты на коронавирусную инфекцию. За минувшие 24 часа на болезнь проверились 37 тыс. 890 горожан.
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией в Петербурге на воскресенье, 27 декабря, под медицинским наблюдением врачей находится 948 человек. Из них 443 – контактные, а остальные 505 – были вынуждены уйти на самоизоляцию.
Кроме этого, за сутки в Северной столице обработали 2 тыс. 703 вызова по номеру 122. Напомним, что горожане звонят в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, чтобы задать вопросы, связанные с коронавирусом.
Также жителям города помогают добровольцы. Волонтеры обеспечивают горожан продуктовыми наборами.
«С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1136 петербургских волонтеров, из них прошли обучение и аккредитацию 1021 человек. Выполнено 3366 заявок», – говорится», – говорится в сообщении оперативного штаба.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России создадут аналог препарата от Covid-19, которым лечился Трамп.